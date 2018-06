Nagold Nach der Norddeutschlandtour folgt nun das Heimspiel

Der mehrfach auf nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Jugendchor steht unter der Leitung von Matthias Flury. Konzertreisen führten das im Jahr 2009 gegründete Ensemble bereits nach Belgien, England, Schottland, Frankreich und Dänemark. In der vergangenen Woche waren die jungen Sänger in Norddeutschland auf Konzertreise. Bei Konzerten in Hameln, Wuppertal, Bremen und Cuxhaven begeisterten die Choristen das Konzertpublikum und kehrten mit vielen neuen Eindrücken nach Nagold zurück.

Auf dem Programm des Konzertes in der Stadtkirche, das traditionell das Konzertjahr beschließt, stehen Werke geistlicher und weltlicher Chormusik vom 16. Jahrhundert bis heute. Außerdem werden die diesjährigen Abiturienten verabschiedet.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden am Ausgang für die Arbeit des Vokalensembles sind erbeten.