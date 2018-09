Nagold Nach der Baustelle ist vor der Baustelle

Schilder zeigen den Autofahrern ab Montag die offizielle Umleitungsstrecke. Diese führt von Nagold aus über die Herrenberger Straße, die L361 an Mötzingen vorbei, über die K4346 vorbei am Wolfsberg nach Iselshausen. Die Belagssanierungsarbeiten sind in drei Abschnitte eingeteilt, erklärt Achim Gräschus, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Nagold.

Der erste Abschnitt beginnt am Montag vom Kreisverkehr an der Aral-Tankstelle bis zur Einmündung Steinbergstraße/Kaufland. "Der Kreisverkehr selbst ist nicht betroffen", betont Gräschus. "An der Umleitung ändert sich nichts, aber durch die verschiedenen Abschnitte soll die Zufahrt für Gewerbetreibende gewährt bleiben", erklärt Gunter Beuerle, Bauleiter des Landratsamts Calw. Heißt der Lieferverkehr sowie die Kunden werden je nach Bauabschnitt von verschiedenen Richtungen zum Einkaufszentrum geleitet.

Nach vier Wochen soll der erste Abschnitt ­ vom Kreisverkehr Araltankstelle bis zur Einmündung Steinbergstraße/Kaufland wieder befahrbar sein, so Beuerle weiter. Die Zufahrt beispielsweise zum Kaufland, Media Markt, Aldi und Bauhaus wird dann von Nagold aus wieder über die Haiterbacher Straße anfahrbar sein. Die drei Bauabschnitte werden jeweils vier Wochen Bauzeit in Anspruch nehmen, schätzt der Bauleiter. Damit könne man, sofern alles ohne Verzögerung vonstatten geht ­ mit freier Fahrt über den frisch sanierten Belag ab Anfang Dezember rechnen.