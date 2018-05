Nagold Nach Blitzeinschlag: Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Gegen 21.50 Uhr wurde am Sonntagabend die Freiwillige Feuerwehr Nagold zu einem offenen Dachstuhlbrand in der Emminger Straße gerufen. Als Ursache wird ein Blitzeinschlag in Kaminnähe vermutet. Als die ehrenamtlichen Rettungskräfte kurz darauf am Einsatzort eintrafen, konnten sich bereits alle Anwohner des Hauses in Sicherheit bringen.

Mit Wärmebildkamera kontrolliert

Der vordere Bereich des Dachstuhls brannte lichterloh, die Flammen waren am Nachthimmel sichtbar. Die Feuerwehren aus Emmingen und Gündringen waren zur Unterstützung am Einsatzort. Von der Drehleiter aus wurde die Brandbekämpfung mit einem B-Rohr vorgenommen, Atemschutzträger löschten den Brand von Innen. Insgesamt befanden sich sieben Trupps unter Atemschutz im Einsatz.