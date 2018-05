Nagold Nach Blitzeinschlag: dritter Feuerwehreinsatz

Nagold - Nach einem Blitzeinschlag am Wochenende und einem erneuten Einsatz am frühen Montagmorgen ist am Mittwoch erneut ein qualmender Brandherd entdeckt worden. Wiederum musste die Feuerwehr in die Emminger Straße in Nagold anrücken. Verletzte gab es zum Glück nicht. In Simmersfeld schlug bereits am Samstagabend ein Blitz in ein Haus ein und verursachte einen Schwelbrand in einer Küche. Verletzt wurde niemand, allerdings entstanden 30.000 Euro Sachschaden.