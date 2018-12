Nagold Musizieren "über den Wolken"

Die Freunde der traditionellen und konzertanten Blasmusik kommen auch dieses Jahr wieder auf ihre Kosten. Auf dem Programm stehen zum Beispiel das Stück "Hindenburg", das einem der größten jemals gebauten Luftfahrzeuge gewidmet ist: Dem Zeppelin "Hindenburg" und seiner Zerstörung 1937. Weiterhin dürfen sich die Zuhörer in mit Stücken wie "Aladdin" aber auch einer "Sternschnuppenpolka" oder gar einem "Kometenflug" entführen lassen. Verstärkt werden die Vollmaringer Musikanten auch in diesem Jahr wieder von ihrer Jugendkapelle und ihrem Nachwuchs, welche den Auftakt des Konzerts gestalten. Die rund 50 Musikanten haben sich in Bad Urach gezielt auf das Konzert vorbereitet.