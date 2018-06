Nagold Musikschulen pflegen die Gemeinsamkeit

Mit dem weichen Klang ihres Tenorhorns führte Ronja Walz die Prärie-Weiten des "The Big Country" vor die Augen. Gleichfalls malerisch und mit dynamischen Schattierungen stellte Christian Fessele (Klavier) die bekannten Motive von "Right Here Waiting" vor und die klaren Stimmen von Hanna und Mareike Stängle erklangen beeindruckend in einem Duett aus "Die Kinder des Monsieur Matthieu". Ann-Sophie Hubschneider stellte ihre pianistischen Vorzüge im Kopfsatz der "Mondschein"-Klaviersonate von Ludwig van Beethoven erfolgreich unter Beweis.