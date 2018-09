Nagold Musikschule startet im Oktober mit Gitarren-AG

"Die Anzahl der Schüler ist in den vergangenen zwei Jahren ungefähr konstant geblieben. Was wir in einer Abteilung verlieren, kommt an anderer Stelle wieder hinzu", resümierte Hummel. Er rechne aber damit, dass die Umsetzung der neuen Ideen, viele neue Schüler in die Musikschule bringen werde.

Stadtrat Bernd Gorenflo von den Grünen wollte bezüglich der Schüler wissen, wie viele von ihnen den Unterricht denn mit Hilfe des staatlichen Teilhabepakets finanzierten. Er hob dabei besonders den Einfluss des Kulturtreibens auf die geistige Entwicklung der Kinder hervor. "Mit Kultur können wir populistischen und vereinfachten Denkbildern engegenwirken", meinte er.

Lucia Gerstner, Leiterin des Amtes für Bildung und Betreuung in Nagold, entgegnete, dass man betroffene Eltern aktiv über die Möglichkeiten des Teilhabepakets informiere. "Für die Musikschule macht das allerdings weniger Sinn, weil Kulturangebote nur mit zehn Euro im Monat gefördert werden, was für den Unterricht an der Musikschule nicht reicht." Stattdessen greift hier die Sozialermäßigung in Form des Nagoldpasses. Damit kostet der Unterricht nur die Hälfte. Laut Hummel wird er Stand 2017 von drei Schülern in Anspruch genommen.