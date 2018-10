Nagold. An Allerheiligen, 1. November, wird wieder zur Nagolder Orgelwallfahrt eingeladen. An vier Orgeln spielen verschiedene Organisten eine bunte Mischung von Orgelmusik quer durch die Jahrhunderte. Dazwischen haben die Zuhörer Zeit und Möglichkeit, von der einen in die andere Kirche zu spazieren. Beginn ist um 16 Uhr in der Remigiuskirche, es geht weiter über die katholische Kirche St. Peter und Paul (16.45 Uhr), die evangelisch-methodistische Friedenskirche (17.30 Uhr) bis zur Stadtkirche (18.15 Uhr). Dort gibt es im Anschluss auch einen kleinen Ständerling mit Punsch und Gebäck, um sowohl miteinander als auch mit den Organisten ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist in allen Kirchen frei – wie immer findet die Orgelwallfahrt als Benefizveranstaltung für ein bestimmtes, meist musikalisches, Projekt statt. In diesem Jahr geht der gesamte Erlös in die Ausreinigung und Überholung der Tzschöckel-Orgel in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche.