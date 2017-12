Nagold. Am Sonntag, 17. Dezember, laden die Musiker der Stadtkapelle Nagold von 16.30 bis 17.30 Uhr unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Kraus zur besinnlichen Adventsmusik am "Alten Turm" in Nagold ein. Für die kleinen Zuhörer verteilt der Nikolaus Geschenke, für die Größeren bietet der Förderverein der Stadtkapelle Glühwein und Punsch an, dessen Erlös für die Jugendarbeit verwendet wird. Morgens um 10 Uhr übernimmt die Stadtkapelle die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der Stadtkirche. Um 14 Uhr spielt sie zusammen mit ihrer Jugendkapelle im Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum und ab 15.30 Uhr im Martha-Maria Seniorenzentrum.