Nagold Mittelaltermarkt am Fuße des Killberges

Und auch in diesem Jahr ludt die Gruppe "Nagaltuna Garbe" wieder zum mittelalterlichen Treiben am Nagolder Naturfreundehaus ein. Verschiedene Händler boten dort alles von Schmuck über Kräuter bis hin zu Lederwaren. Es gab Live-Musik, eine Tanzgruppe führe mittelalterliche Tänze auf und Schwertkämpfer zeigten, was sie könne.

Auf der angrenzenden Wiese wurde historisches Lagerleben nachgestellt. Dort können Besucher das Handwerk der Schmiede, Seiler oder Drechsler kennenlernen. Von Freitag auf Sonntag gab es Musik und Tanz zur Sonnwendfeier.