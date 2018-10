Nagold Mit Schwung in Richtung Konzert

Nagold. Bis zum Auftritt am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr in der Nagolder Stadthalle sind es nur noch wenige Tage, und auch dieses Mal hat der Chor einen gesteigerten Anspruch an sich selbst: "Gospel trifft Austropop" lautet der Titel des Konzerts, bei dem neben "Come Together" auch der "Peru-Chor" und die "Kirnbacher Kurrende" auftreten.

Gesamt- und Einzelproben

Bei herrlichem spätsommerlichen Wetter erlebten die rund 35 Sänger ein rundum erfolgreiches Probewochenende im Landgasthof Traube in Seewald-Göttelfingen. Vom Freitagnachmittag an standen drei Tage lang zahlreiche Gesamt- und Einzelproben auf dem Programm: "Die Bedingungen waren optimal. Die meisten Chormitglieder konnten bei diesem Mammutprogramm dabei sein – keine Selbstverständlichkeit. Die Qualität war bereits vor dem Wochenende gut, aber jetzt konnten wir nochmals große Fortschritte machen. Ich bin jetzt schon stolz, wie sich der Chor präsentiert; da blicke ich natürlich sehr zuversichtlich in Richtung Jubiläumskonzert", so der zufriedene Chorleiter Thomas Scheiflinger.