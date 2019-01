Nagold Mit Schlagkraft und Dickhäutigkeit

Im Wahlkampf setzt man auf klassische Themen wie Baulanderschließung, bezahlbaren Wohnraum, solide Finanzpolitik und Stärkung des Bildungsstandortes. Wolfgang Schäfer wiederholt auch nochmals die Forderung, die er schon in seiner Haushaltsrede formuliert hatte: Statt einer Wohnungsbaugesellschaft, die von der Stadt nicht zu finanzieren sei, eine Art Nagolder Wohngeld zu installieren, das Familien und sozial Schwächeren unter die Arme greift. Mit einem Jahresetat von 200 000 Euro ließen sich auf diese Weise, so rechnet er vor, bei bis zu 150 Wohnungen die Miete um einen oder gar 1,50 Euro pro Quadratmeter drücken.

Nicht nur in der Frage, wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, geht die CDU damit auf deutliche Distanz zu einer Partei: zur SPD. Auch die jüngste Darstellung des SPD-Fraktionschefs Daniel Steinrode, Nagold habe in den vergangenen Jahren an Dynamik verloren, können die Christdemokraten nicht nachvollziehen. Schäfer: "Diejenigen, die das behaupten, müssen ihre Augen schon zumachen, weil sie die Kräne in der Stadt nicht sehen – und auch nicht die Investitionsvolumen, die im städtischen Haushaltsplan stehen." Ratskollege Helmut Raaf pflichtet bei: "In unserer Liga gilt Nagold als Modellstadt."

Deswegen gelte es nicht nur den "Nagolder Geist" zu verteidigen – Synonym für das parteienübergreifende Verantwortungsgefühl für das Wohl dieser Stadt, sondern auch Rücksicht auf die "Nagolder Seele" zu nehmen, die "sehr empfindsam" sei. Was Raaf so blumig umschreibt, ist auf die Stadtentwicklung mit ihren mehrgeschossigen Bauten gemünzt, die beim Bürger nicht immer Gefallen findet.

"Wir fordern nicht, was wir nicht einlösen können"

"Wir fordern nicht, was wir nicht einlösen können", verspricht Stadtverbandschef Carl Christian Hirsch. Einen Sonderweg werde es mit der CDU nicht geben. Umso mehr stößt den Christdemokraten deswegen die jüngste Forderung der SPD-Fraktion auf, das Thema Gertrud-Teufel-Altenheim nochmals auf die öffentliche Tagesordnung des Stadtrats zu nehmen. "Wir werden", konstatiert Fraktionschef Schäfer, "nicht den Eindruck erwecken wider besseren Wissens, dass sich an der Schließung des Heimes noch irgend etwas ändern wird." Oder noch deutlicher: "Es war kein uninformierter Gemeinderat, der hier nichtöffentlich überfahren wurde." Hier werde Wahlkampf auf dem Rücken der Mitarbeiter und Bewohner des Altenheims gemacht.

Auch in Sachen Absetzgelände sieht die CDU die Situation weit gelassener als die Genossen. Schäfer: "Ich habe keinen grundsätzlichen Abwehrreflex gegen Einrichtungen der Bundeswehr." Am Donnerstag nehmen Nagolder Christdemokraten auch wieder an einem Vorbereitungstreffen zu diesem umstrittenen Thema in die Villa Reitzenstein teil.

Dass man für das Absetzgelände einen Ausgleich in Form einer staatlichen Förderung – ob für den OHG-Umbau oder für die Elektrifizierung des Metropolexpresses gen Stuttgart – erwarte, sei legitim. Das Wort Kompensationszahlung nimmt der Jurist Schäfer dagegen nicht in den Mund, weil der Begriff seiner Meinung nach in die Enge führt: "Schmerzensgeld ist ein Kompensationsgeschäft." Dabei gehe es vielmehr um den Grundsatz "Do ut des", wie er unter ehrbaren Kaufleuten gelte: "Ich gebe, damit du gibst."