Nagold Mit Pfefferspray gegen den Angreifer

Nagold. Nur unter Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray gelang es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einem Sicherheitsmitarbeiter am frühen Montagmorgen in der Asylbewerberunterkunft in Gündringen die Angriffe eines 20-jährigen Mannes abzuwehren. Auch die verständigten Polizeibeamten mussten gegen den Aggressor mit Zwangsmaßnahmen vorgehen.