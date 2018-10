Nagold Mit Ideen zum Geschäftserfolg

Die Erfolgsgeschichte beginnt vor zehn Jahren. Damals gründen die Brüder die Firma Skytech Europe, um sich zunächst vom heimischen Wohnzimmer aus auf den Handel mit Leiterplatten aus Fernost und Hartmetall-Werkzeuge zu fokussieren. Heute werden jährlich 45 Millionen Leiterplatten mit einem Gesamtgewicht von 700 Tonnen vor allem an die Automobilindustrie geliefert. "Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass in jedem deutschen Auto ein Produkt von uns steckt", sagt Patrick Borkhart. "An den Handel trauen sich nur wenige ran, weil man dafür ein breites, technisches Wissen braucht", so Falko Borkhart.

Trend zum E-Bike

Beim Handel mit Fahrrädern haben sie früh den Trend zum E-Bike erkannt und 2011 den ersten eigenen Elektromotor entwickelt. Der konnte sich allerdings nicht durchsetzen, weil die großen Markenhersteller schnell nachzogen. Dennoch blieb man dem Handel mit E-Bikes und anderen Rädern treu. Heute verkauft das Radzentrum Nagold allein 1000 E-Bikes im Jahr. Wichtig ist in ihren Augen der Service, weshalb es vier feste Werkstattplätze gibt. Parallel dazu haben sie damit begonnen, einen Online-Shop aufzubauen. Auf Online-Plattformen wie Amazon oder Ebay handelt das Borkhart-Team inzwischen mit Eigenprodukten der Marke Nago. Das Fahrradgeschäft verzeichnet aktuell ein Wachstum von bis zu 20 Prozent; Greendonkey sogar von bis zu 30 Prozent. Kein Wunder, zählen doch bereits 75 000 Kunden zum Online-Shop. Bis zu 450 Bestellungen am Tag gehen in Nagold ein, die pünktlich und zuverlässig abgewickelt werden müssen. "Diesen Geschäftszweig wollen wir weiter ausbauen", verrät Falko Borkhart dem Abgeordneten, den wiederum die "stramme Leistung" der Firmengründer beeindruckt.