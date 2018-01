Nagold Mit elf Jahren beginnt seine Reise durch die Hölle

Wie kommt man wieder heraus aus dieser Hölle? Die Front naht, die Russen stehen unweit Auschwitz’. Das Lager wird aufgelöst: Todesmarsch nach Westen in Richtung Buchenwald; aber dort angekommen, wird das Lager schon wieder aufgelöst. Weiter geht es nach Süden: Todesfahrt im Viehwaggon. Beim Kampf ums Brot mit den Mithäftlingen erleidet Ben eine schwere Stichverletzung unterhalb des Kinns durch einen Mitgefangenen. Und immer dabei ist der sehr schwache und kranke Cousin. Die Weiterfahrt geht nach Dachau. Die dauert im chaotischen Deutschland gegen Kriegsende fast vier Wochen. Dieses naht aber bald; die Amerikaner stehen vor München und befreien das Lager. Ist dies die Freiheit? Wenige Tage nach der Befreiung stirbt Cousin Isaak in Bens Armen. Zu sehr geschwächt, hat er das zu fetthaltige Essen nicht vertragen und stirbt an der Amöbenruhr.

Lesser gründet "Zachor" im Jahre 2009

In Kürze die weiteren Jahre! Ben Lesser – von seiner Familie überlebt außer ihm noch die ältere Schwester Lola; die Eltern, eine weitere Schwester und zwei Brüder sind unter den sechs Millionen jüdischen Opfern – wandert nach Amerika aus, lebt erst in New York, dann in Los Angeles, gründet eine Familie, baut eine Firma auf. 1995 zieht er sich aus dem Geschäftsleben zurück, zieht nach Las Vegas um und spricht zum ersten Mal öffentlich über seine Erlebnisse. 2009 gründet er die Stiftung "Zachor" (zu Deutsch: Erinnerung). Seitdem berichtet er überall auf der Welt über die Schoa. 2012 erscheint seine Autobiografie "Living a Life that Matters: from Nazi Nightmare to American Dream".

