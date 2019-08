Nagold 15-jährige Anastasia tritt bei "DeinSong" an

Was die Jury von Anastasia hielt, erfahren ihre Fans am 20. Oktober. Allerdings gewährt die junge Künstlerin jetzt schon exklusive Einblicke in das Leben einer Sängerin aus Leidenschaft.

Wie zuvor der erfolgreiche Josua Schwab, erfuhr Anastasia in der AWA Musikschule große Förderung und die Motivation, ihr Können auf der großen Bühne zu präsentieren. "Das ist nicht das erste Mal, dass ich mich um eine Teilnahme bemüht habe", erzählt die 15-jährige OHG-Schülerin. "Aber im Vorjahr hat es leider nicht funktioniert. Umso schöner, dass es dieses Jahr geklappt hat". Mit einer selbstgefilmten "Homestory" über sich selbst, ihr Leben und ihre Leidenschaft bewarb sie sich bei der Jury des ZDF-Formats. Ihre Bemühungen stießen auf offene Ohren.

Mit ihrem selbst verfassten Song "Someday" ging Anastasia schließlich an den Start. Darin erzählt die Nachwuchskünstlerin eine Geschichte von Liebe, Vermissen und Einsicht. Die Idee dazu entstand beim Lesen: "Inspiriert hat mich ein Buch, in dem ein Mädchen eine schwere Trennung durchmachen musste." Verfasst hat Anastasia den Song auf Englisch. Schwer war das für die sprachbegabte Abiturientin nicht, denn diese beherrscht neben Deutsch und Englisch auch Russisch und Französisch. Abrunden will sie ihren Gesang durch Klavierspiel. Was fehlt bei all diesen Qualitäten nun noch zum großen Ruhm? "Authentizität", lautet Anastasias Antwort.