Nagold Mit der Rheuma-Liga fit bei Arthrose und Arthritis

Etwa fünf Millionen Menschen leben in Deutschland mit Beeinträchtigungen infolge von Arthrose oder Arthritis. Bei der gemeinsamen Veranstaltung wird ein Überblick über unterschiedliche Gelenke gegeben. Ein Schwerpunkt soll aber auf dem Kontakt mit dem künstlichen Gelenk liegen. Dazu werden in einem Workshop die verschiedenen Prothesen gezeigt und die Prinzipien des Einbaus am Knie plastisch vor Augen geführt. Ganz praktisch werden die Therapeuten der Rheuma-Liga versuchen, den Besuchern spezifische Bewegungsübungen zu zeigen. Die Veranstaltung ist am Sonntag, 21. Oktober, von 13.45 Uhr bis 17 Uhr. Einlass ist ab 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.