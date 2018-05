Nagold "Mit dem Publikum gemeinsam feiern, singen und beten"

Der Spaß am gemeinsamen Singen und Feiern mit den Zuhörern motivierte die Sänger dieses Jahr zu einer Konzertfreizeit mit mehreren Konzerten in der Umgebung. In vier Tagen präsentieren sie das in den vergangenen Wochen einstudierte Programm in drei Konzerten und zwei Gottesdiensten. Zwischen den Proben und den Auftritten ist es dem Chor auch wichtig als Gruppe Zeit zu verbringen. So wird bei den Konzerten und Proben gemeinsam auf- und abgebaut, gekocht, gespielt und gemeinsam getan, wozu man gerade lustig ist. In Nagold ist der Chor im Konzert in der St. Petrus und Paulus Kirche am Donnerstag, 10. Mai, ab 19 Uhr zu hören. Auf dem Programm stehen vor allem moderne Lobpreislieder in englischer und deutscher Sprache – zum Zuhören und Mitsingen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es schon im Gottesdienst am Donnerstagvormittag ab 9.30 Uhr in der selben Kirche. Der Eintritt ist frei.