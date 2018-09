Nagold "Mit Ausbildung kann man Karriere machen"

Um die auch etwas schwächeren Bewerber für diese gestiegenen Anforderungen vorzubereiten und fit zu machen, und so viele Ausbildungsstellen wie möglich besetzt zu bekommen, bietet die Arbeitsagentur einiges an, so etwa so genannte "schulische Hilfen". "Gut 200 junge Menschen in unserem Bezirk nehmen diese Hilfen in Anspruch", informiert Lehmann, die als andere Maßnahme für schwächere Bewerber von der so genannten "assistierten Ausbildung" berichtet, die auch noch sozialpädagogische Betreuung umfasst. Dieses Angebot nehmen gut 50 Jugendliche wahr.

Besonderen Handlungsbedarf sieht die Agenturchefin im Bereich der MINT-Berufe, der Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. "Von diesen Berufen hängt die Zukunft unserer Wirtschaft ab", begründet Martina Lehmann das intensive Engagement ihrer Agentur auf diesem Sektor. Besonders in den Blick genommen hat man im Nordschwarzwald dabei die Mädchen und jungen Frauen.

Für das Berufsfeld zwischen Augenoptiker bis Zerspanungsmechaniker hat man zum Beispiel für Schülerinnen der 8. und 9. Klassen eine "Girlsday-Akademie" auf die Beine gestellt, bei der die Mädchen ein Jahr lang an einem Nachmittag in der Woche in MINT-Berufe hineinschnuppern können. Doch aus Sicht der Agenturchefin können die MINT-Berufe nicht nur mit Inhalten junge Frauen überzeugen. "Dort gibt es einen guten Verdienst und gute Aufstiegschancen", weiß Martina Lehmann.