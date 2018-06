Nagold Missionsabend mit Susi Childers

Nagold. Susi Childers, eine gebürtige Nagolderin, ist während ihres Heimataufenthaltes wieder in Nagold. Zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt sie seit 14 Jahren in Kona/Hawaii. Ihr Mann Paul ist dort Zentrumsdirektor von "Youth With A Mission". Beide sind neben ihrer Hauptaufgabe, der Leitung der Jüngerschaftsschule, auch mit verschiedenen Projekten und Aufgaben weltweit unterwegs.