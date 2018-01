Nagold Mindersbach swingt ins neue Jahr

Nagold-Mindersbach. Mit "Gypsy-Swing ins neue Jahr" heißt es am Sonntag, 21. Januar beim Kultur-Winter im Bürgerhaus Mindersbach. Zu Gast ist die Swing Band "Paris Hot Three" aus Tübingen. Die Musiker führen in eine Zeit, in der die Damen noch Röcke und die Herren noch Hüte trugen und das Publikum so verrucht war wie die Bars und Cabarets in Paris.