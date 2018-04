Nagold Mike Tyson kommt - dann leider doch nicht

Tyson ist auch in Deutschland, um sich hier von Spezialisten medizinisch behandeln zu lassen. In der "Champions-Tour" allerdings erzählt er zahlenden Gästen von seinem bewegten Leben: Wie der schmächtige Schuljunge und Taubenzüchter von einst sich aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn in Rekordzeit an die Spitze der damaligen drei Box-Weltverbände geboxt hatte. Die Höhen, die ihn auf eine Schwelle mit Größen wie Muhammad Ali und Joe Louis brachten. Und dann der Absturz, die Gefängnisaufenthalte wegen Vergewaltigung und Tätlichkeit, der tragische Tod seiner vierjährigen Tochter, die beim Spielen vom Kabel eines Laufbandes stranguliert wurde. Obwohl Tyson in seinem Leben bis dahin 300 Millionen Doller an Börsen für seine Kämpfe kassiert hatte, erklärte er 2003 seinen Bankrott.

Aber Iron Mike hat auch in seinen schlechteren Tagen als Boxer immer echte Nehmer-Qualitäten besessen. Kämpft sich immer wieder zurück an die Oberfläche. Sein Ruhm ist ungebrochen, eine der ganz großen, legendären Diven der Sportwelt, wie es heute nur noch ganz, ganz wenige gibt: rau, authentisch, auch gebrochen, aber sich selbst immer treu geblieben. Und in seinen besten Tagen eben ein Boxer für die Ewigkeit, ein Künstler, ein Meister im Boxring, den eigentlich nie ein Gegner wirklich niederrang, sondern stets nur das Leben.

Aber – wenn "der Prophet nicht zum Berg kommt", muss der Berg halt zum Propheten gehen: weshalb sich schließlich Yasin Oerenc gemeinsam mit Ehefrau Barbara auf den Weg machten, den "Champ" eben bei einem seiner Gala-Auftritte zu treffen. Am vergangenem Samstag war es soweit, am Rande der Gesprächs-Reihe mit Mike Tyson unter dem Titel "Die wahre Geschichte" im Stuttgarter SI-Centrum. Wo Tyson als kleine Entschädigung für seinen geplatzten Besuch in Nagold dem Paar ein handsigniertes Portrait von sich überreichte – das nun ganz sicher im "Fitness for You"-Studio auf dem Wolfsberg einen Ehrenplatz bekommen wird.