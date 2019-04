Nagold Michael Maibach erobert das Fernsehen

"Ich bin heute jemand völlig anderes als damals", sagt der 24-Jährige nun, vier Jahre später. Es ist einiges passiert. Mit Jochen Digel von der Nagolder Digel AG pflegt Maibach inzwischen eine Kooperation, er hat ein Studium an der Akademie für Mode-Management (LDT) in Nagold begonnen und hat das Malen für sich entdeckt. Stilistisch ist er sich treu geblieben. Doch es habe ein Umdenken bei ihm stattgefunden, das nicht zuletzt durch seine Zeit bei den Dreharbeiten zu einer neuen "Design-Competition", also einer Serie, in der junge Designer im Wettbewerb stehen, hervorgerufen wurde.