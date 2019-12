Nagold Metal-Queen Liv Kristine wird umjubelt

"No way", "Compassion" oder "End of the Day" hießen die Titel, in deren harte Beats die coolen Rocksocken über der eher dunklen Mezzostimme von Nadine Dölker manches scharfe Solo einflochten, hin und wieder auch ein paar balladeske Passagen. "Let‘s flow" und "We came to stay" hieß es in den Texten. Das dürfte gelungen sein. Aber ausdauernde Zugabe-Rufe, waren vergeblich, denn Liv Kristine stand schon als Hauptact bereit, ganz in Schwarz, diesmal mit langem Lederrock und Stilettos.

"Are You ready?" Nach dem Intro und ihrem Klassiker "Vervain" stellte Liv Kristine für den Titel "Oblivious" Anette als Co-Vocal vor, ihre beste Freundin aus Norwegen. Aus Stavanger kommt sie ja, am Fjord.