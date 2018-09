Nagold Messer in Sandkasten: Keine Spur von Täter

Sowohl in Nagold (Kreis Calw) als auch in Freudenstadt hätte der Besuch auf dem Spielplatz böse enden können.

Knapp eine Woche ist es her, dass eine Frau, die in Nagold mit ihrem zweijährigen Kind den Spielplatz in der Bergwaldstraße besuchte, ein etwa 15 Zentimeter langes Messer im Sandkasten entdeckte. Es war am 6. September, als sie die Klinge senkrecht aus dem Sand ragen sah. Laut Polizeimeldung hätten sich spielende Kinder erheblich daran verletzen können. Bis dato gebe es keine neuen Erkenntnisse, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe am Mittwochnachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Ähnlicher Vorfall in Freudenstadt