Nagold Meisterschaften werden ausgetragen

Um 14.30 Uhr starten dann die Deutschen Inline Parallelslalom-Meisterschaften. Es fahren immer zwei Läufer gegeneinander je einmal den blauen Lauf und einmal den roten Lauf. Der schnellste kommt dann eine Runde weiter und darf gegen den Gewinner des nächsten Läuferpaares fahren. Im letzten Rennen wird der Titel "Deutscher Meister" ausgefahren.

Vom VfL Nagold sind acht Läufer am Start. Der Verein hofft auf Unterstützung der Zuschauer, damit die Sportler mit auf die Podest-Plätze fahren und Deutscher Meister werden können. Einige Nagolder, vor allem Lisa Braun, gehören zu den Favoriten auf den Titel.

Am Sonntag folgt der nächste Renntag. Start für die Kinder beim Skitty-Rennen ist morgens um 9 Uhr. Es fahren die kleinsten Nachwuchsläufer durch Hindernisse wie Hütchen, über einen kleinen Berg, über kleine Schanzen, machen Kurven durch den Parcours, und der schnellste, der auch am wenigsten Fehler gemacht hat, gewinnt jeweils in seiner Klasse. Für die Gewinner gibt es Pokale.

Um 10.45 beginnt der Inline-Slalom den Berg hinunter. Es ist die Qualifikation zu den Schwäbischen Meisterschaften. Die schnellsten fünf Läufer qualifizieren sich zum Finallauf, der gegen 15 Uhr losgeht. Auch hier sind wieder Nagolder Läufer dabei, und der ein oder andere Nagolder gehört zu den Favoriten. Siegerehrung ist gegen 16 Uhr.