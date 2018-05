Nagold Meisterschaft steht an

Nagold. Die Elite des deutschen Inline-Slalom-Sports trifft sich am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, in Nagold zur Deutschen Meisterschaft. Ein Höhepunkt ist die neue permanente Trainings- und Rennstrecke in der "Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg Inline-Arena" auf dem Eisberg.