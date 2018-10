Nagold Mehr Transparenz für den Immobilienmarkt

Dennoch werde in Nagold viel gekauft: 2016 wurden 524 Immobilienkäufe vom Gutachterausschuss unter die Lupe genommen, 2017, 514. Für 2018 erwartet Brösamle ähnliche Zahlen. Zusammengerechnet wurde in Nagold im vergangenen Jahr 90,5 Millionen Euro in Immobilien investiert. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 81,6 Millionen, 2012 62,2 Millionen Euro. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Nagolds entspricht dies einem Immobilienumsatz in Höhe von 3974 Euro pro Einwohner. Die Kennziffer dient zum Vergleich mit anderen Städten und liegt über dem Immobilienumsatz von Baden-Württemberg mit 3180 Euro je Einwohner. "Das ist an sich eine gute Entwicklung", so Brösamle.

Der Gutachterausschussvorsitzende schloss daraus, dass dieser erhöhte Wert in erster Linie der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum, die bei relativ geringem Angebot auf dem Verkäufermarkt zu gestiegenen Kaufpreisen geführt habe. Auch die niedrigen Zinsen könnten ausschlaggebend sein, beobachtete Brösamle.

Die Nagolder, beziehungsweise die, die es werden wollen, kaufen in erster Line Eigentumswohnungen (2017: 56 Prozent). An zweiter Stelle steht der Kauf von bebauten Grundstücken (30 Prozent). Auf unbebautes, baureifes Land fallen zwölf Prozent aller Kaufverträge. Etwa zwei Drittel des Wohneigentums in Nagold werde von Einheimischen nachgefragt, aber auch viele Auswärtige erwerben Wohnraum in Nagold.

Zwischen 110 und 550 Euro kostet Boden in Nagold

Im Zuge der Immobilienmarktanalyse, erfasste der Gutachterausschuss auch die Bodenrichtwerte –­ die Preise für Grund und Boden – in Nagold und Rohrdorf. In der Kernstadt liegen laut dem Schriftstück die Quadratmeterpreise für Boden zwischen 110 und 550 Euro. "Die Spitzenkaufpreise lagen aber auch zwischen 650 Euro und 2000 Euro pro Quaderatmeter ", ergänzte Brösamle. In den Nagolder Teilorten ist Bauland um einiges günstiger: Zwischen 60 und 230 Euro pro Quadratmeter. In Rohrdorf liegt der Quadratmeterpreis zwischen 95 und 140 Euro. Insgesamt umfasst das untersuchte Gebiet 481 sogenannter Bodenrichtwertzonen, die unterschiedliche Preise aufweisen.

Wer in Nagold und Umgebung Wohnraum kauft, muss tief in die Tasche greifen: 2017 gaben Käufer von Ein- und Zweifamilienhäuser zwischen 139 500 Euro und 1,2 Millionen Euro für eine Immobilie aus. Für neue Eigentumswohnungen muss ein Käufer mit Preisen zwischen 2549 Euro und 4500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche rechnen.

Die höchsten Kaufpreise für Eigentumswohnungen gebe es laut Bericht derzeit im Bereich Riedbrunnen sowie auf dem ehemaligen Ankerareal, erzählte Brösamle und ergänzte: "Eine Kaufpreisabschwächung ist derzeit nicht zu erkennen."

Die Kernaussage des Berichts ist letztendlich, dass in Nagold Wohnraum gefragt ist. "Deswegen arbeiten wir an neuen Wohngebieten in Vollmaringen, Hochdorf und Emmingen", erklärte OB Großmann. Im Wohngebiet, das derzeit im Hasenbrunnen entsteht, gebe es bereits jetzt mehr Nachfrage als Angebot.

Große Nachfrage gebe es aber auch im Sozialen Wohnungsbau, so Großman, wo Nagold noch deutliche Defizite aufweise. Das hängt auch mit dem Preisanstieg für Wohnraum zusammen: "Der ist schon beachtlich. Aber im Vergleich mit anderen Städten, geht es hier noch."

Künftig werde der Immobilienmarktbericht in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Auf der Datengrundlage kann nun der Gemeinderat entscheiden, welche Konsequenzen man daraus zieht und "an welchem Teilmarkt wir gegensteuern müssen", so der OB.

Weitere Informationen: Den vollständigen Immobilienmarktbericht gibt es gegen Gebühr beim Bauverwaltungsamt der Stadt Nagold.