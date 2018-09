Auch in diesem Jahr fanden in der Christusgemeinde Nagold wieder die Lego-Bautage statt. Mehr als 30 Kinder stürzten sich gemeinsam mit Bauhelfern und Architekt Jürgen Kraft mit viel Elan, Kreativität und Teamgeist auf die Legosteine. Es wurde eine ganze Stadt entworfen. Es war begeisternd, wie konzentriert, ideenreich und mit viel Liebe zum Detail die Kinder ihre Bauprojekte in Angriff nahmen. Anschaulich und mit einprägenden Zaubertricks erzählte Jürgen Kraft die biblische Geschichte von Nehemia, der sich auch ein großes Bauprojekt vorgenommen hatte, das er trotz vieler Widrigkeiten mit Beharrlichkeit, Gottvertrauen und der Zusammenarbeit vieler umsetzen konnte. Abschluss der Lego-Bautage war ein gut besuchter Familiengottesdienst unter dem Motto "Jeder ist wichtig" mit anschließender Lego-Stadtführung. Dabei konnten die Familien der fleißigen LegoBauarbeiter ein wenig nachfühlen, was ihre Kinder die Tage zuvor gemeinsam erlebt hatten. Einige der Kinder waren bereits im vergangenen Jahr dabei gewesen und voller Vorfreude auch dieses Mal dabei: "Und nächstes Jahr komm ich wieder!" Andere Stimmen: "Es hat sich wirklich gelohnt" und "Es hat so richtig Spaß gemacht." Foto: Christusgemeinde