Nagold Mehr als 250 Kinder starten beim Kids-Cup

Nagold. Die Kinder-Leichtathletik machte also den Anfang. Hoch motiviert gingen Mädchen und Jungs in den Klassen U 8, U 1o und U 12 mit ihren Teams an den Start. Die kindgerechten Varianten der klassischen Leichtathletik begeisterten die Kinder. Dabei steht beim Kids-Cup der Teamgedanke und das Miteinander aller Teams im Vordergrund. In einer Serie von mehreren Veranstaltungen in den Kreisen Böblingen und Calw werden aus einer Palette vorgegebener Alternativen ganz unterschiedliche leichtathletische Disziplinen bei jedem der Kids-Cup-Termine angeboten. Dieses abwechslungsreiche Angebot kommt bei den Kindern seit einigen Jahren immer besser an, ja die Kinderleichtathletik boomt.

Spezielle Wurfdisziplin, ein Weitsprungkurs und eine Hindernis-Staffel

Dazu wählt sich jedes Teams einen Namen, möglichst einen Fantasienamen, wie Blaubären, Teamfighter. In Nagold hatten die Teams eine spezielle Wurfdisziplin, einen Weitsprungkurs und eine Hindernis-Staffel zu bewältigen. Dazu hatten alle den Sprint zu absolvieren. Am Ende wurde in den drei genannten Klassen eine Tageswertung der Teams ausgewertet. Bei der nächsten Veranstaltung der Serie kann diese mit veränderten Disziplinen wieder ganz anders aussehen.