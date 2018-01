Nagold Mehr als 2000 Hästräger unterwegs

Denn nach 24 Nachtumzügen hatte die Hochdorfer Narrenzunft mit ihren rund 100 Hästrägern einen Schlussstrich unter das beliebte Event gezogen. Zwar bedauert es der Zunftmeister schon, dass man mit dieser Tradition gebrochen hat. "Aber das war immer ein Riesenaufwand mit immensen Kosten – und in dieser Form für uns nicht mehr möglich", machte Sven Katz am Rande des Umzuges deutlich.

Feedback aus den Gastzünften ist gut

"Wir sind damit schon auf dem richtigen Weg", zeigt er sich überzeugt, nachdem auch das Feedback aus den Gastzünften weitgehend positiv war. Zwar müsse am Ende des Tages auch die Kasse stimmen, aber Sven Katz geht jetzt schon davon aus, dass man auch künftig beim sonntäglichen Umzug bleiben wird. Im Anschluss an den Umzug wurde nicht nur in der Daxburg-Halle weiter gefeiert. Auch in der Wagenburg vor der Halle ließen es die Narren aus der Region krachen.