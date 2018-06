Nagold Matinee fürs Hospiz

Nagold. Am Sonntag, 1. Juli, ab 11.30 Uhr lädt der Verein Stationäres Hospiz Region Nagold zu einem Konzert mit dem Fidelitas Quintett in den Kubus in Nagold ein. Saalöffnung und Sektempfang ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für das stationäre Hospiz werden erbeten.