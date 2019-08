Nagold Markttafel bietet einzigartiges Ambiente

"Altmodisch, aber intensiv"

Was in Nagold im Jahr 2010 in eher improvisiertem Rahmen mit einigen eilends herbeigeschleppten Tischen und Stühlen begann und dann auch noch, wegen des einsetzen Regens, in die Stadthalle verlegt werden musste, ist spätestens seit dem Landesgartenschaujahr 2012 zu einer Nagolder Kult-Veranstaltung avanciert. Das neue Konzept – Stadt und Cityverein bei der Organisation Hand in Hand, der Blumenswing als blühende Kulisse und das Autonomieprinzip bei der Verpflegung – ging auf. "Es gibt kaum eine schönere Art, die Innenstadt zu erleben", schaute eine sichtlich zufriedene Cityvereinsvorsitzende Siegrid Plaschke auf Nagolds längste Festversammlung, die sich vom Hennehof bis zum Vorstadtplatz schlängelte. Dabei sei das Konzept – nämlich die Reduktion aufs Wesentliche: einfach nur unter Menschen zu sein – eigentlich "total altmodisch, aber emotional sehr intensiv".

Und als, wie abgesprochen, bei einsetzender Dunkelheit die Schaufensterbeleuchtungen aus blieben und die von fünf "Blockwarten" angezündeten 800 Lampions die ganze Fachwerksilhouette in ein dezentes Licht tauchten, fehlte in den Augen von Plaschke "nur noch die Sichel vom Mond" zur romantischen Abrundung. Als sich das Fest, von Gitarren- und Akkordeonklängen der engagierten Musiker begleitet, viel zu schnell seinem Ende zuneigte, konnte auch Citymanagerin Anna Bierig durchatmen. Sie hat übers Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen zu schultern: "Aber die Markttafel", sagte sie, "ist schon eine andere Liga."

Pünktlich um 23 Uhr zur Sperrstunde ging das gleißende Licht der Straßenbeleuchtung an – und die kollektive Lebensfreude mit schwäbischer Akkuratesse abrupt zu Ende. Binnen weniger Minuten waren die Tische abgeräumt – und die fröhliche Tafelrunde verlor sich im Dunkel der Nacht. Aber der Zauber dieses Abends hält noch lange an.