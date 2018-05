Nagold Marktstraße ist bereit für den Sommer

Nagold. Wer am Donnerstag, 24. Mai, in der Nagolder Marktstraße vorbei kam, konnte dort den Stadtgärtnern bei ihrer Arbeit am Blumenswing über die Schulter gucken. Ausgerüstet mit großen blauen Säcken, verpassten sie dem Blumenswing sein Sommerkleid. Die Stars der diesjährigen Sommerbepflanzung sind die orangeblühenden Dahlien, die jedem Passanten sofort ins Auge stechen. Ansonsten erblüht der Swing hauptsächlich in Blau und Weiß.