Nagold Mann schubst und bespuckte ältere Damen

Zunächst beleidigte der Mann die Frauen im Aufzug, in dem die Personen zum Gleis fuhren. Beim Verlassen des Aufzugs gegen 11:15 Uhr sprach eine der Damen, 70 Jahre alt, den Mann auf sein Verhalten an. Der Mann pöbelte die Frau an und schubste sie so heftig, dass sie zu Boden stürzte. Die Dame wurde hierbei nicht verletzt.

Die zweite ältere Dame wurde anschließend von dem Mann bespuckt. Glücklicherweise eilten zwei unbekannte Zeugen den Damen zur Hilfe. Eine Fahndung nach dem Mann verlief zunächst erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07452/93050 zu melden. Insbesondere die beiden Hilfe leistenden Männer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.