Nagold Mann in Gündringer Unterkunft missbraucht

Am anderen Morgen hätten ihm die beiden Männer dann nochmals zu Leibe rücken wollen, dieses Mal habe seine Gegenwehr Erfolg gehabt. "Nachdem ich laut geschrieen habe und draußen ein Auto vorbeifuhr, ließen sie mich gehen", gab der Mann aus dem Kreis Freudenstadt zu Protokoll. Mit der Bahn fuhr er schließlich nach Nagold und meldete sich dort auf der Polizeidienststelle, um Anzeige zu erstatten. Noch am selben Tag wurden zwei Tatverdächtige in der Flüchtlingsunterkunft Nagold-Gündringen festgenommen. "Die sitzen nach wie vor in Untersuchungshaft", so Polizeisprecher Minet.

Der Fall wurde erst jetzt publik, da die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine offizielle Meldung verbreitete (Minet: "Wir wollten ihn schützen."). Jetzt meldete sich das Opfer selbst beim Schwarzwälder Boten. Er wolle mit dem Schritt an die Öffentlichkeit mit dem Vorfall abschließen und andere warnen. Minet hingegen sieht keinen Grund "andere zu warnen", es seien keine Serientäter am Werk. Abschließend zu bewerten ist der Fall aber noch nicht, "die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus", betont die Polizei.