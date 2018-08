Nagold "Man muss auch scheitern können"

Eigentlich war eine Einheit zum Thema Fußball geplant, verrät Pahnke: "Aber das haben wir uns inzwischen noch mal überlegt." Dafür erntet er zustimmendes Gemurmel.

Trotzdem – wie beim Fußball machen wir uns erst mal warm. Auf dem Smart-Board zeigen Luippold und Pahnke die Aufwärm-Übung. Nach anfänglicher Verwirrung kann ich das Buchstaben- und Zahlenrätsel schnell lösen. Da ich mit Abstand die Jüngste im Raum bin, bin ich darüber recht erleichtert.

Dann zeigt das Smart-Board eine Deutschlandkarte. Wer kennt alle Bundesländer? Was sind die Nachbarländer von Deutschland. Weil das zu einfach ist, müssen wir sie erst im Uhrzeigersinn mit dem nördlichsten Land beginnend aufsagen und dann umgekehrt. Nach einigen weiteren Knobeleien heißt es dann: Aufstehen und Koordinationsübungen machen. Die Beine bewegen sich wie beim Walzer-Grundschritt. Die Arme werden parallel dazu in verschiedene Richtungen gestreckt und angewinkelt. Das ist so gar nicht meins. Glücklicherweise kommt aber selbst unsere Vorturnerin aus dem Takt. Und ich lerne von Frank Pahnke: "Man muss auch das Scheitern zulassen können. Die Angst vorm Scheitern hindert uns nämlich am Lernen."

"Das haben wir in der Schule noch und nöcher gespielt."

Als Nächstes werden Blätter für Stadt, Land, Fluss ausgeteilt. Ich werde gegen Frau Weber und Frau Rheinhardt antreten. Erstere kündigt schon mal an: "Das haben wir in der Schule noch und nöcher gespielt." Und das merkt man dann auch. Die beiden Damen legen ein hohes Tempo vor. Anfangs bin ich noch großzügig und lasse "Sowjetunion" als Land gelten. Aber schnell merke ich, dass ich nicht mithalten kann. Mir wollen einfach keine Tiere einfallen – die eigentlich einfachste Katgeorie. Noch nicht mal der allgegenwärtige Wolf als Tier mit "W" will mir einfallen. Dementsprechend dann die Bilanz nach fünf Runden: 270 Punkte für Frau Rheinhardt, 240 für Frau Weber und gerade mal 205 Punkte für mich. Naja, man muss eben auch scheitern können.

Die darauf folgenden Rechenaufgaben löse ich dafür ohne größere Probleme. Und dann bekomme ich doch noch meinen großen Moment. Die Gruppe verzweifelt an der folgenden Logikaufgabe: A,B und C werden des Diebstahls verdächtigt. Zwei von ihnen sind notorische Lügner. Ermitteln Sie den Täter anhand der folgenden Aussagen. A: Ich bin unschuldig!; B: C lügt! und C: A ist der Täter!

Ich habe den Täter entlarven können. Wie siehts bei Ihnen aus?

Gehirn-Jogging gibt es wieder – wie jeden ersten Dienstag im Monat – am Dienstag, 4. September, ab 19 Uhr im Bürgerzentrum im Burgcenter. Dann wird wieder 90 Minuten lang gemeinsam mit Frank Pahnke und Albrecht Luippold geknobelt. Das Gehirn-Jogging ist übrigens nicht nur für Senioren: "Wir würden uns freuen, wenn auch noch ein paar jüngere Leute zu uns finden würden", so die beiden Gruppenleiter.