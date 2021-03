1 Petra vom Bovert (von links), Anna Bierig und Rabea Hinz präsentieren die neuesten Aktionen der Nagolder Einzelhändler.Foto: Becker Foto: Schwarzwälder Bote

Handel: City-Verein sorgt für Oster-Gefühle / Einzelhandel macht auf neue Einkaufsmöglichkeit aufmerksam

Eier, Hasen, Shopping-Date und die Luca-App – Werbering und Cityverein werben für den lokalen Einkauf in der Innenstadt – natürlich coronakonform. Die einzelnen Aktionen im Überblick.

Nagold. Osterstimmung kehrt in die Nagolder Innenstadt ein. Im Rahmen der Osteraktion des City-Vereins Nagold (CV) werden hierfür pinke Hasen und bunte Eier an insgesamt 38 Standorten verteilt. Laut Anna Bierig, Geschäftsführerin des CV, sind es mehr als 100 Teile, die allesamt von einer lokalen Schreinerei gefertigt wurden. Wie viele Eier es allerdings insgesamt seien, dürfe nicht verraten werden, denn die Aktion sei mit einem Gewinnspiel verbunden.

Die Schätzfrage lautet: Wie viele Eier hat der Osterhase in der Stadt versteckt? Teilgenommen könne entweder über Gewinnspielkarten, die in 37 Geschäften des Einzelhandels auslägen, oder online über einen QR-Code auf den Postern, die in den Schaufenstern der Geschäfte hingen.

Der Teilnahme-Zeitraum startet am Samstag, 20. März, und endet am Samstag, 10. April. Bis zum Beginn der Aktion sei man noch mit dem Aufstellen der Oster-Deko beschäftigt, sagt Bierig. Unter den richtigen Antworten würden am Ende Gutscheine im Wert von mehr als 1000 Euro verlost. Die Patenschaft für Eier und Hasen in der Nachbarschaft hätten die teilnehmenden Einzelhändler übernommen.

"Wir freuen uns auf jegliche Unterstützung und hoffen, dass die Leute kommen", sagt Petra vom Bovert, Geschäftsführerin von Schuhe Grüninger und zweite Vorsitzende des Nagolder Werberings. Gerade jetzt im Frühling, wo die neue Ware und Mode eingetroffen sei.

Coronabedingt ist momentan allerdings nur Einkaufen mit Termin möglich. Daher habe man sich das "Shopping-Date" ausgedacht, sagt Bierig. Kunden könnten im Vorfeld mit dem Geschäft einen Termin vereinbaren und dann zum Einkaufen ins Geschäft vorbeikommen.

"Wir wollen, dass das urbane Leben wieder zurückkehrt"

Ein Termin könne über Telefon, E-Mail, Whatsapp ausgemacht werden, so vom Bovert. Manche Händler hätten auch ein Terminvergabe-Tool auf ihrer Homepage eingerichtet. Und natürlich könne auch spontan im jeweiligen Geschäft nachgefragt werden, ob gerade ein Termin möglich sei. Neben dem bereits etablierten Kontaktformular aus Papier – das natürlich auch weiterhin ausliegt – empfiehlt Bierig die Luca-App, eine Anwendung für das Smartphone, mit der mögliche Infektionsketten "unproblematischer" nachvollzogen werden könnten. In den Geschäften hinge dazu ein QR-Code aus, mit dem sich bei Besuch des Geschäftes registriert werden könne. Die Anwendung sei auf jeden Fall "datenschutzrechtlich unbedenklich".

"Wir wollen, dass das urbane Leben wieder zurückkehrt", sagt Nagolds City-Managerin zum Abschluss des Gesprächs. Zunächst jedoch noch mit Abstand.