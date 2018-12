Nagold Longwy mit zwei Ständen präsent

Eröffnung um 18 Uhr

Die Freunde aus Frankreich bieten traditionell Produkte aus ihrer Region an. Neben Champagner wird es Schokolade und Rotwein geben. Neu ist, dass in diesem Jahr eine kleine Gruppe von Händlern dabei ist, welche Produkte wie Weihnachtsbaumkugeln aux Emaux, Figuren mit dem Französischen Tor in Longwy, Weihnachtsfiguren und Präsentkästchen mit Lothringer Spezialitäten anbieten. Beide Stände werden direkt am Rathaus (zwischen Ludwig-Hofacker-Haus und Hauptgebäude) aufgebaut.

Dort findet auch am Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes statt. Der Bürgermeister aus Longwy, Jean-Marc Fournel, wird zusammen mit Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann partnerschaftlich den Markt eröffnen.