Nagold liest: Kreative Texte aus Laienhand

1 Bei der Lesung in der Stadtbibliothek (von links): Hans Barucha, Irene Barucha, Anna Ohnweiler, Cornelia Hildebrandt-Büchler, Nanni Fingerhut, Jimmy Liebermann, Astrid Schulte, Rosie Winkler, Ramona Winkler und Herman Obert Schulte Foto: Armin Büchler

Nanni Fingerhut, Connie Hildebrandt-Büchler und Astrid Schulte lasen im Rahmen von „Nagold liest“ Texte von „Laienschriftstellern“. Darunter auch einige Autoren aus Nagold und Umgebung.









Seit rund 15 Jahren lässt sich der Arbeitskreis (AK) Kultur in der Reihe „Nagold liest...“ immer wieder neue, spannende Themen zu Lesungen an besonderen Orten einfallen. Und weil diesmal das Thema „Freude am Schreiben“ lautete, war die Stadtbibliothek der geeignete Leseort, an dem Nanni Fingerhut, Connie Hildebrandt-Büchler und Astrid Schulte Texte von Schreibenden vorstellten, die nicht im Hauptberuf Autoren oder Autorinnen sind.