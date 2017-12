Nagold Lieder für den guten Zweck

Bärbel Reichert-Fehrenbach, zweite Vorsitzende des Hospiz-Fördervereins, brachte sich mit einem Text in das Programm ein, der zum Nachdenken anregte: "Die Kerze, die nicht brennen wollte" von Ulrich Peters. Die Geschichte handelt von einer Kerze, die Angst davor hat, entzündet zu werden. Doch schließlich gibt sie ihren Widerstand auf strahlte, "als gelte es, die ganze Welt zu wärmen", heißt es darin. "Wachs und Docht verzehrten sich, aber ihr Licht leuchtet bis auf den heutigen Tag in den Augen und Herzen all der Menschen, für die sie brannte."

Zum krönenden Abschluss hob das gesamte Publikum mit den Sängern zu einem gemeinsamen "Magnificat", gesungen im Kanon, an. Wie begeistert die Zuhörer von dem Konzert waren, zeigte sich nicht nur an ihrem Beifall, sondern vor allem daran, wie kräftig scheinbar jeder in der Kirche hier mit einstimmte. Wer das selbst erleben möchte, hat am 17. Dezember die Gelegenheit dazu. Um 19 Uhr wird dasselbe Konzert in der Vollmaringer Kirche St. Georg noch einmal gegeben. Die eingenommenen Spenden kommen ebenfalls dem Hospiz St. Michael zugute.

Für das steht bald der Spatenstich an. Im Frühjahr 2018 soll es soweit sein, wie Fördervereinsvorsitzende Barbara Fischer berichtete. Mit der Fertigstellung sei im Sommer 2019 zu rechnen. Der Neubau mit acht hellen Einzelzimmern wird auf dem Areal des katholischen Gemeindezentrums St. Michael entstehen. Trägerin ist die St.-Elisabeth-Stiftung, die bereits zwei Hospize führt. Mit in das Gebäude einziehen werden der ambulante Kinderhospizdienst der Malteser, die katholische Kirchengemeinde und der Förderverein Stationäres Hospiz Region Nagold.