Nagold Lichternacht setzt Stadt in Szene

Als sich am Freitag die Dunkelheit über die Stadt legte, begann es zu strömen. Kinder mit Eltern und Großeltern, Pärchen und Jugendgruppen – alle waren angezogen von der Faszination des Lichtes, das nicht nur der Tübinger Illuminist Peter Grotz mit seinen 75 Lichtobjekten erzeugt hatte. Überall in der Altstadt brannten Kerzen, wärmten sich die Besucher an offenen Feuerstellen und nutzten – was der eigentliche Sinn und Zweck dieses Events war, das der Nagolder Cityverein nunmehr schon zum achten Mal auflegte – die lange Nacht zum stimmungsvollen Einkaufserlebnis.

Derweil die beteiligten Händler die Schlange stehenden Kunden mit Glühwein oder Waffeln versorgten, swingte die Big-Band des OHG unter den Rathausarkaden oder schwebte ein futuristischer "Dr. Musikus", zur Freude der Kinder Flammen oder Seifenblasen speiend, übers Straßenpflaster.

Oberbürgermeister Jürgen Großmann wartete währenddessen auf eine kleine Schar illustrer Gäste, die diesen Höhepunkt im Nagolder Veranstaltungskalender, in seinen Augen nur "vergleichbar mit dem Urschelherbst", nicht versäumen wollten: Jean Marc Fournel, Bürgermeister der Partnerstadt Longwy, machte wahr, was heuer zum 50-jährigen Bestehen dieser Städtefreundschaft feierlich vereinbart worden war: Er erfüllte sie mit Leben, indem er mit einer kleinen Händlerabordnung bei der Lichternacht vorbei schaute. Nicht zuletzt, um sich Inspirationen zu holen, wie Longwy vom Nagolder Erfolgskonzept lernen kann. Dafür trifft man sich am heutigen Samstag auch mit der Spitze der Nagolder Händlerschaft zum Gedankenaustausch.