Nagold Letzte Vorbereitungen für "Urschelherbst"

Neu ist außerdem die Ausweitung des Urschelherbstes auf die gesamte Burgstraße und den Gerichtsplatz. "Dort wird das Atelier ›Kunscht‹ gemeinsam mit der Jugendkunstschule Kunst zum Zuschauen und Mitmachen anbieten", so Bierig. Und wie schon beim Nagolder Mittsommer und Nagolder Frühling werden die Beschicker des Wochenmarktes am Samstag wieder bis 18 Uhr in der Turm- und Hirschstraße anzutreffen bleiben. Auch für Kinder wird es mit Bungee-Trampolin, Folienluftballons, Kinderschminken und Karussell wieder Programm geben.

"Besucher können zusätzlich zu den Parkhäusern und Tiefgaragen am Berufsschulzentrum, dem Teufel-Areal, dem Häfele-Mitarbeiter-Parkplatz und in der Calwer Straße parken", so Bierig. Die Bahnhofstraße ist im Bereich Gerichtsplatz gesperrt, das Traubezentrum ist aber über die Hohe Straße erreichbar