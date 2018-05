Nagold Lesevorhang im Park

"Reading Curtain", also "Lesevorhang" heißt das Objekt, das seit Kurzem an prominenter Stelle auf der Wiese im Krautbühlpark steht. Es wurde von Studenten der Klasse Raum, Möbel, Material des Fachbereichs Architektur & Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart im Rahmen eines Studienprojekts anlässlich der Veranstaltungsreihe im Jahr 2008 entworfen.

Der Lesevorhang besteht aus dem Holz der Seekiefer. Die geschwungene Form entstand aus der Grundidee, in der Stadt einen neuen Raum durch dieses Sitzmöbel entstehen zu lassen. So ist ein Rückzugsort entstanden, der gleichzeitig eine gewisse Transparenz zulässt. Die Lammellenstruktur dient als Sicht- und Lichtschutz.