Nagold Leni Breymaier stellt sich GroKo-Debatte

Nagold - Die Freudenstädter SPD-Kreisvorsitzende Viviana Weschenmoser und die Calwer SPD-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Saskia Esken laden am Samstag, 17. Februar, zwischen 19 bis 22 Uhr in den Kubus in Nagold ein, um über eine mögliche Regierungsbeteiligung und über die Zukunft der SPD zu diskutieren.