Nagold Lehren aus der blutigen Vergangenheit

Die Fahrt verlief vorbei an schneebedeckten Bergen, durch das wunderschöne Vinschtal nach Tramin, wo übernachtet wurde. Am nächsten Morgen eröffnete die Fahrt nach Süden Blicke auf ganz neue Landschaften: Südtirol, die Poebene, weiter ging es durch die reizvolle Toskana vorbei an Rom, bis man Monte Cassino im Liri-Tal erreichte. Quartier wurde im Hotel des Vereinsmitglieds Giovanni Valente bezogen.

Anhand alter Gefechtskarten wurde noch am Abend durch Dieter Nell an die Schlacht vor nunmehr fast 74 Jahren erinnert, um das Verständnis für die Eindrücke am nächsten Tag zu erleichtern: bei einer Erkundungsfahrt in das Gebiet, in dem die Amerikaner am 22. Januar 1944 bei Anzio-Nettuno einen Brückenkopf durch Anlandung von See her gebildet hatten.

Im Gelände wurden die wichtigsten Gefechte von Nell erklärt. Im Anschluss wurden auf den Soldatenfriedhöfen der Amerikaner bei Anzio und der Deutschen bei Pomezia der Gefallenen gedacht.