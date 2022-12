2 Sehenden Auges in die Ablehnung? Der Nagolder Gemeinderat folgte den Verwaltungsplänen und stimmte mit großer Mehrheit dem Haushaltsplan 2023 zu. Foto: Thomas Fritsch

Irgendwie kann man das kaum glauben: Stadt und Oberbürgermeister gehen offenbar davon aus, dass ihr gerade vom Nagolder Gemeinderat verabschiedeter Haushalt zumindest in Teilen gar nicht genehmigungsfähig sein könnte. Und das ist kein Zufall, sondern Absicht.















Link kopiert

Nagold - Eigentlich hätte es die Stunde der Fraktionssprecher im Nagolder Gemeinderat sein sollen. Die traditionellen Haushaltsreden standen an, was immer auch die Zeit der großen Abrechnung der Mandatsträger ist mit ihrer "Regierung", also in diesem Fall den Stadtvordersten mit OB und Finanzbürgermeister als Autor des Haushalts an der Spitze.