Nagold Leben wie im alten Hochdorf

Nagold-Hochdorf. An drei Tagen begeben sich die Grundschüler auf eine Zeitreise: Nehmen an einer Unterrichtsstunde wie vor 80 Jahren teil, flechten Weidenkörbchen, stellen Butter auf einem Bauernhof her oder backen ihr Brot selbst.

"Wir wollen den Kindern zeigen wie das Leben in Hochdorf war, als ihre Urgroßeltern klein waren", erzählt Schulleiterin Almut Sekulic. Die Projekttage widmen sich in jedem Schuljahr einem anderen Thema. Bereits vor vier Jahren wurde "Leben früher" thematisiert. Auf Wunsch vieler Eltern soll das Thema alle vier Jahre aufgegriffen werden. Denn das Leben, wie es früher war, sei eben auch im Bildungsplan verankert. "Wir ermöglichen so den Kindern, sich diese Zeit in ihrer Heimat Hochdorf, besser vorstellen zu können", erklärt Sekulic. "Und auch, dass sie an die Erzählungen ihrer Großeltern anknüpfen können."

Unterschiedliche Blickwinkel