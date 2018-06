Nagold Langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz

Nagold/Herrenberg. Langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz, die die Mitarbeiter im Laufe ihrer Tätigkeit erworben haben, sind eine wichtige Voraussetzung für die hohe Leistungsfähigkeit der Bank. Darüber hinaus belegt die langjährige Treue zum Unternehmen auch die nachhaltige Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrer Aufgabe und mit dem Unternehmen an sich. Als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes erhalten die Jubilare von der Bank einen Geldbetrag sowie Sonderurlaub.

40 Jahre

Die sieben Mitarbeiter mit 40-jährigem Betriebsjubiläum erhielten die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer für langjährige Betriebszugehörigkeit sowie eine Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. Diese sind: Herbert Heilig, stellvertretender Leiter des Bereichs Organisation und IT; Detlev Klußmann, Leiter des Bereichs Facility-Management; Margret Lutz, Mitarbeiterin im Bereich Unternehmensstrategie und Marketing; Angelika Müller, Mitarbeiterin im Bereich Produktion; Ingrid Müller, Mitarbeiterin im Kundenservice in der Filiale Jettingen; Siegfried Visel, Privatkundenberater in der Filiale Neustetten; Herbert Waidelich, Privatkundenberater in der Filiale Wildberg.