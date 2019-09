Nagold Lärmschutzwand an der Bundesstraße

Im Zuge der Erschließungsarbeiten am Hasenbrunnen freilich lässt sich so eine aufwendige Lärmschutzwand auch deutlich einfacher und schneller realisieren. Das kostet allerdings dennoch einiges: 1,23 Millionen Euro hatte die Verwaltung für die jüngste Vergabe eigentlich berechnet. Die doch ziemlich aufgeheizte Stimmung auf dem Bausektor sorgte aber für ein Ausschreibungsergebnis von letztlich 1,48 Millionen Euro. Der Rat stimmte der Vergabe dennoch zu. Auch, weil die Verwaltung signalisierte, dass es in nächster Zeit kaum günstiger werde. Und da die Maßnahmen noch in diesem Jahr angegangen werden sollen, gab der Gemeinderat auch im Vorgriff auf den noch zu beschließenden Haushalt des Jahres 2020 überplanmäßige Mittel von gut 800 000 Euro frei. Diese sind bis jetzt in den Planansätzen für 2020 abgebildet und müssen nun eben auch mit dem Haushaltsplan 2020 wirklich so beschlossen werden.